8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Мстиславля дважды угонял одну и ту же машину. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Рано утром 6 декабря в дежурную часть Мстиславского РОВД поступило сообщение о том, что возле деревни Пастернаки в кювете находится легковой автомобиль. Обнаруженная машина была в исправном состоянии, но застряла в грязи. Ни в авто, ни поблизости никого не было", - отметили в УВД.

Правоохранители связались с 33-летней хозяйкой машины - женщина утверждала, что ночью никуда не ездила, а машина должна стоять на стоянке возле дома.

"Подозреваемым в угоне транспортного средства является нигде не работающий 21-летний житель Мстиславля. Накануне он в компании друзей употреблял спиртные напитки. Около двух часов ночи после дискотеки возвращался домой. Заметив припаркованный у многоэтажки Mercedes Benz, дернул за ручку - машина оказалась незапертой. В салоне он обнаружил ключи, завел авто и выехал по шоссе. Возле деревни Пастернаки не справился с управлением транспортным средством, которое съехало в кювет и забуксовало. Парень покинул салон и пешком направился к дому", - рассказали в УВД.

В прошлом году молодой человек был судим за угон этой же машины. В 2019 году парень в состоянии алкогольного опьянения зашел в тот же двор и решил покататься за рулем Mercedes Benz. Тогда обошлось без ДТП: в бензобаке закончилось топливо и молодой человек просто бросил машину под мостом.

Подозреваемый в угоне задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0-