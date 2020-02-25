Житель Мстиславля похитил более Br10 тыс. с сим-карт

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Мстиславля о хищении путем использования компьютерной техники и мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, с конца мая по начало октября 2019 года молодой человек под предлогом проверки работоспособности слота для сим-карты в своем телефоне, срочного телефонного звонка либо необходимости доступа к интернету просил у знакомых или случайных прохожих сим-карту. Затем без их ведома с помощью установленного на его телефоне программного обеспечения он использовал логин потерпевшего, чтобы подключить электронный кошелек, на котором находились предоставляемые оператором денежные средства в сумме Br100, и переводил их на подконтрольные ему банковские счета и абонентские номера.

Согласно материалам уголовного дела, хищения молодой человек совершал на территории Мстиславля, Могилева и Минска. Уведомления об образовавшейся задолженности приходили потерпевшим спустя месяц, и злоумышленник рассчитывал, что они не вспомнят обстоятельства передачи ему сим-карты. Похищенные деньги обвиняемый тратил на личные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

Первоначально в правоохранительные органы обратились 25 потерпевших. Во время предварительного расследования, благодаря тщательному анализу большого объема информации, полученной из банковских учреждений и от операторов сотовой связи, удалось установить еще 57 пострадавших. Следователи допросили более 150 свидетелей и потерпевших. Выяснилось, что таким способом злоумышленник похитил более Br10 тыс. Причиненный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники в крупном размере) и ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Поскольку большая часть потерпевших находилась в возрасте от 8 до 20 лет, следователи обратились в управление образования Могилевского областного исполнительного комитета для информационного взаимодействия, чтобы повысить правовую грамотность учащихся в сфере информационной безопасности в интернете. Планируется проведение в учреждениях образования лекций по профилактике правонарушений, в том числе с приглашением сотрудников правоохранительных органов.-0-