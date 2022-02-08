Житель Наровли и его знакомая приговорены за насилие в отношении прокурора

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Мозырского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Наровли и его 19-летней знакомой. Им было инкриминировано насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Обвиняемые учинили потасовку на ул.Комсомольской в Наровле в ноябре 2021 года. Это произошло после совместного распития спиртных напитков. Увидевший эту ситуацию прокурор района потребовал прекратить драку, вызвал милицию. При этом он представился. Однако обвиняемые применили в отношении прокурора физическую силу.

Суд Мозырского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.366 УК Беларуси парню назначено наказание в виде ареста на 3 месяца, его напарнице - в виде 40 базовых величин штрафа.

Приговор вступил в законную силу.-0-