Житель Несвижа взял в долг и не вернул более $46 тыс.

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несвижский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное в отношении 35-летнего жителя Несвижа, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчина подозревается в том, что путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан на общую сумму более $46 тыс. По данным следствия, с 2015 по 2018 год он осуществлял предпринимательскую деятельность, реализуя сантехнику. Пользуясь доверчивостью знакомых предпринимателей, брал в долг у них деньги под различными предлогами, в том числе на развитие бизнеса. Взятые на себя обязательства не выполнил.

Следствие располагает данными о нескольких фактах мошеннических действий. Устанавливаются другие потерпевшие. Обращаться можно в Несвижский РОСК по адресу Несвиж, ул. Советская, 30 или сообщить по телефону: 8(01770) 5-94-36.-0-