27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Несвижского района несколько раз пытался поджечь дом знакомого, но тот успевал потушить пламя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Двое мужчин познакомились в начале августа на остановке. Один из них рассказал, что ему нужен велосипед. Новый товарищ предложил купить у него за Br60. Сделку запланировали на конец месяца: к тому времени покупатель должен был получить пенсию.

В назначенный день продавец приехал на велосипеде к знакомому в Еськовичи, мужчины договорились о сделке. После начали выпивать за счет покупателя. Через некоторое время хозяин, опасаясь, что не сможет отказать напористому продавцу в покупке велосипеда, и не желая продолжать застолье, воспользовался отлучкой гостя и заперся в доме.

Вернувшийся вскоре продавец обнаружил замок на двери и, расстроившись из-за сорванной сделки, решил проучить знакомого. Мужчина разбил окно и поджег занавески - хозяин незаметно потушил их. Гость несколько раз безрезультатно пытался поджечь дом, после чего уехал. Хозяин, испугавшись, что этим дело не кончится, обратился в милицию.

Как выяснилось, заявитель ничего не знал о своем новом знакомом. Правоохранители уточнили приметы злоумышленника у продавца магазина, куда тот за день неоднократно наведывался. В тот же вечер личность поджигателя была установлена: им оказался 55-летний ранее неоднократно судимый житель агрогородка Снов. Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-