Житель Несвижского района полез в колодец за телефоном и не смог выбраться

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе мужчина полез в колодец за упавшим телефоном и не смог выбраться самостоятельно, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Звонок с просьбой о помощи поступил спасателям сегодня ночью из деревни Хвоево Несвижского района. "Когда на место прибыли подразделения МЧС, в колодце глубиной 6 м находился мужчина. Вероятно, он пришел к другу в гости и случайно уронил свой мобильный телефон в колодец. Мужчина решил спуститься, чтобы достать его. Но самостоятельно выбраться не смог", - проинформировали в МЧС. По предварительным данным, сельчанин был нетрезв.

Работники МЧС с помощью спасательной веревки и пояса спасателя-пожарного извлекли пострадавшего наверх и передали бригаде медиков. После осмотра его госпитализировали с общим переохлаждением.-0-

Фото МЧС