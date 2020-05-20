20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Несвижского района предстанет перед судом за жестокое убийство коллеги, сообщил БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры Минской области Александр Мартинчик.

Спор между сельчанами, переросший в драку, возник днем 10 января 2020 года в доме обвиняемого в одной из деревень Несвижского района. Никто не хотел уступать друг другу, во время обострения конфликта в ход пошел нож. В итоге обвиняемый нанес со значительной силой не менее 89 ударов руками, ногами и ножом в голову, шею и руки потерпевшего. Мужчина скончался на месте.

Управление Следственного комитета Беларуси по Минской области установило, что во время преступления 49-летний обвиняемый и его 59-летний коллега по работе были в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе предварительного расследования житель Несвижского района свою вину признал полностью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Уголовное дело направлено в Минский областной суд. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-