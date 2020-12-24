Житель Новогрудка из-за лжеброкеров лишился $25 тыс.

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лжеброкеры выманили у жителя Новогрудка $25 тыс. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В начале 2020 года 34-летний мужчина решил заработать на валютных торгах. Для этого нашел брокерскую интернет-площадку и внес $250. Ставка оказалась удачной, поэтому мужчина продолжил. Через личный кабинет от перечислял от $1 тыс. до $8 тыс. Деньги уходили на счета банков другой страны.

"Летом мужчина захотел вывести и обналичить сбережения, но сделать это не удалось. Сначала он утратил доступ к аккаунту. А когда обратился в милицию, то и вовсе лишился своего счета. Общавшийся с клиентом брокер перестал выходить на связь", - рассказали в милиции. В итоге мужчина потерял более Br66 тыс., часть средств он брал в кредит.

Следователи дали правовую оценку произошедшему. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и личности подозреваемых.-0-