Житель Новогрудка принес в обменник фальшивую купюру в 500 евро

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Новогрудка принес в обменник поддельную купюру в 500 евро. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Купюру мужчина нашел на улице и сразу же поспешил в банк, чтобы обменять деньги. Подлинность банкноты вызвала сомнение у сотрудницы банка, о чем она сообщила в милицию. Правоохранители изъяли купюру и направили ее для проведения судебной технической экспертизы документов в Новогрудский межрайонный отдел ГКСЭ.

"Согласно выводам судебного эксперта Новогрудского межрайонного отдела ГКСЭ, исследуемый денежный билет не был изготовлен предприятием, выпускающим такую денежную продукцию. Судебными экспертами также установлено, что купюра произведена с применением высокотехнологического оборудования, вместе с тем на ней отсутствовали степени защиты", - рассказала Елена Мисюкевич.

По данному факту Новогрудский РОВД проводит проверку.

Эксперты напомнили, что за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг грозит уголовная ответственность.-0-