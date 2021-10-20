Житель Новогрудка сдавал по интернету несуществующее жилье: возбуждено уголовное дело

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Новогрудка сдавал по интернету несуществующую квартиру. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Квартиру в Гродно хотел снять студент. Он нашел объявление на одном из сайтов. Квартира приглянулась хорошим ремонтом и доступной ценой.

"В скором времени он уже списывался при помощи мессенджера с арендодателем. Тот убедил его перевести всю необходимую сумму сразу. Студент согласился и отправил неизвестному деньги", - рассказали в милиции.

Обман вскоре вскрылся. Квартира принадлежала другому человеку и сдавать ее владелец не собирался.

Правоохранители установили автора объявления. В совершении преступления подозревается 36-летний ранее судимый житель Новогрудка. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК "Мошенничество".-0-