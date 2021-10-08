8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новогрудка задержан за содействие экстремизму. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 3 октября текущего года в одном из деструктивных Telegram-каналов пользователем под видеороликом, в котором демонстрируется использование оружия, оставлен комментарий в поддержку экстремистской деятельности и применения оружия. Благодаря оперативному взаимодействию следователей с сотрудниками милиции установлено, что к совершению данного деяния причастен 38-летний житель Новогрудка", - рассказали в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.361-4 (содействие экстремистской деятельности) УК. Вечером 6 октября житель райцентра задержан. От дачи показаний он отказался.

Установлено, что в 2020 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям подозреваемого.-0-