17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новогрудского района предстанет перед судом за содействие экстремистской деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

Как выяснили в ходе предварительного следствия, обвиняемый 3 октября 2021 года под опубликованной в интернете видеозаписью, на которой мужчина стреляет из оружия и выкрикивает при этом лозунги, разместил со своего мобильного телефона в одном из деструктивных Telegram-чатов комментарий. В нем он побуждал других граждан к насильственным противоправным действиям, в том числе с использованием оружия.

После изучения материалов дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.361-4 Уголовного кодекса Беларуси.

Уголовное дело находилось в производстве Новогрудского районного отдела Следственного комитета.

Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-