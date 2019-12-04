Житель Новополоцка получил срок за угрозу сжечь жену

4 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Новополоцка приговорен к году и девяти месяцам лишения свободы за угрозу сжечь жену, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Сергей Гарбус.

Случай домашнего насилия, едва не закончившийся трагедией, произошел в апреле. Инвалид второй группы, ранее судимый за угрозу убийством жене с условным неприменением наказания, в один из вечеров вновь вспомнил все накопленные обиды и решил довести угрозу до конца. На этот раз он решил сжечь супругу. Облитая керосином женщина успела схватить его куртку, где находилась зажигалка, и закрыться в комнате. Пока мужчина искал спички, чтобы поджечь дверь, она вызвала правоохранителей. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники милиции пресекли преступление.

В этот раз избежать в полной мере ответственности новополочанину не удалось. Приговор суда, вынесенный по совокупности всех преступлений, вступил в законную силу.-0-