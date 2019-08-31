ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 31 августа 2019
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:20 До +30°С ожидается местами по юго-западу Беларуси 1 сентября Общество
11:14 В Индии на химзаводе произошел взрыв: шестеро погибли, 43 человека пострадали В мире
11:13 Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности Регионы
10:58 Около сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за тумана В мире
10:47 Житель Новополоцка приговорен к 15 годам колонии за жестокое убийство матери Происшествия
10:30 Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко Спорт
10:22 Десять подростков пострадали в результате стрельбы на стадионе в США В мире
10:13 Умер сценарист американских мультфильмов Гордон Брэссак В мире
10:12 Хозяйства Беларуси завершают второй укос трав Экономика
09:51 Белорусские аграрии намолотили почти 6,5 млн т зерна Экономика
09:40 ДОСЬЕ: К 125-летию со дня рождения Александра Грубе Культура
09:11 Футболисты "Городеи" одержали волевую победу над "Дняпро" в стартовом матче 20-го тура чемпионата Беларуси Спорт
09:07 Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в 1/16 финала парного разряда на US Open Спорт
09:05 ДОСЬЕ: XXVI День белорусской письменности в Слониме Культура
09:04 Лукашенко: великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира Президент
09:01 Гороскоп на сентябрь 2019 года Калейдоскоп
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Беларусь стремится к расширению отношений с Малайзией - Лукашенко Президент
09:00 Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с Днем Независимости Президент
09:00 Лукашенко поздравил хлеборобов Брестской области с успешным завершением уборочной страды Президент
09:00 Картина дня: рост минималки, перспективы НПЗ и адаптация к изменениям климата Общество
00:55 В Москве грабители забрали у клиента обменника сумку со 140 млн руб. В мире
00:25 Взрыв произошел на японском заводе косметики - пострадали шесть человек В мире
30.08.19
30.08.19 23:43 Вулкан Эбеко на Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла В мире
30.08.19 22:57 На водоеме в Минске утонул 13-летний мальчик Происшествия
30.08.19 22:33 В России открыли единственное в мире месторождение карлтонита В мире
30.08.19 21:52 Хоккеисты "Юности" в овертайме вырвали победу у "Лозанны" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Спорт
30.08.19 21:45 Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова стала победительницей чемпионата Беларуси Спорт
30.08.19 20:46 Соболенко с Мертенс, а также Саснович с Кужмовой вышли во второй круг парного разряда на US Open Спорт
30.08.19 20:28 Прыгунья с шестом Ирина Жук на чемпионате Беларуси установила рекорд страны и выполнила норматив на Олимпиаду-2020 Спорт
Все новости
Все новости
Происшествия
31 августа 2019, 10:47

Житель Новополоцка приговорен к 15 годам колонии за жестокое убийство матери

Витебский областной суд. Фото из архива
Витебский областной суд. Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве женщины с особой жестокостью, совершенном в Новополоцке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

Трагедия произошла в январе в доме 32-летнего жителя Новополоцка. Мужчина поссорился с матерью и нанес ей не менее восьми ударов молотком в голову. Женщина получила открытую проникающую черепно-мозговую травму и умерла на месте происшествия.

Обвиняемый свою вину признал частично: не отрицал свою причастность к смерти матери, однако настаивал, что не хотел ее убивать. Судебная коллегия признала смягчающими ответственность обвиняемого обстоятельствами чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, явку с повинной, наличие на иждивении двух малолетних детей.

За убийство, совершенное с особой жестокостью, жителю Новополоцка назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Постановлено взыскать в пользу потерпевшего (брата погибшей) материальную компенсацию морального вреда в сумме Br40 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

Теги
Новополоцк суд убийство
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива На водоеме в Минске утонул 13-летний мальчик
Фото из архива В Ивацевичском районе сын украл у отца $3,8 тыс.
Фото СК На гомельчанина заведено уголовное дело за убийство бездомного котенка
Фото из архива Мужчина в Минске выманивал у людей деньги под видом частного детектива
Фото из архива Пьяный водитель под Слуцком пытался скрыться от ГАИ
Фото из архива Подрезавшего автобус в Гродно водителя на три месяца лишили прав
Главное
Во время встречи Лукашенко предложил Болтону откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений
Белорусские аграрии намолотили почти 6,5 млн т зерна
"Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью
До +30°С ожидается местами по юго-западу Беларуси 1 сентября
Топ-новости
Картина дня: рост минималки, перспективы НПЗ и адаптация к изменениям климата
Лукашенко: великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира
Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br375
Гороскоп на сентябрь 2019 года
Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, праздник культуры Армении и "Пущанские забавы"
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Макей встретился с новым послом Великобритании в Беларуси
Хоккеисты "Юности" в овертайме вырвали победу у "Лозанны" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли
Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br2,94 млрд
Роттердам станет столицей "Евровидения" в 2020 году
Определились составы групп футбольной Лиги Европы
Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей выставке в Сирии
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.