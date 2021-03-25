Житель Новополоцка за публичное оскорбление и разжигание социальной вражды заключен под стражу

25 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. УСК по Витебской области расследует уголовное дело о разжигании социальной вражды и оскорблении представителей власти жителем Новополоцка, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Витебской области Андрей Гуща.

По данным следствия, с 14 сентября по 13 октября 2020 года ранее не судимый 26-летний житель Новополоцка создал, разместил и хранил в чатах деструктивных Telegram-каналов доступные для свободного просмотра, пересылки и скачивания скриншоты сообщений, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности.

Мужчина 17 сентября и 27 октября 2020 года разместил в одном из Telegram-каналов текст, в котором согласно заключениям экспертиз содержались оскорбления в адрес сотрудников милиции в связи с выполнением ими служебных обязанностей. В ходе следствия также установлено, что новополочанин размещал в мессенджере не только графические изображения, но и информацию, содержащую личные данные правоохранителей, регистрационные номера их автомобилей.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Назначены судебная лингвистическая экспертиза, техническая экспертиза радиоэлектронных устройств. Осмотрены мобильные телефоны и компьютерная техника.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.130 (разжигание социальной вражды) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

"Оскорбление представителей власти и разжигание социальной вражды недопустимы. Лица, совершившие данные преступления, будут установлены и привлечены к ответственности по закону", - подчеркнул Андрей Гуща.-0-