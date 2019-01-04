Житель Октябрьского района приговорен к 6,5 года колонии за покушение на убийство

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Октябрьского района постановлен приговор по уголовному делу в отношении сельчанина, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Фигурантом по делу проходил 62-летний уроженец деревни Новые Завалены Октябрьского района. В июле прошлого года будучи пьян он с топором в руках потребовал у знакомого вернуть имущество. Получив отказ, нанес не менее трех ударов режущей частью инструмента по его велосипеду. Затем ударил топором в область шеи. Однако потерпевший смог оказать сопротивление.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в покушении на убийство. На основании ч.1 ст.14, ч.1 ст.139 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также в качестве возмещения морального вреда он должен выплатить потерпевшему Br1 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-