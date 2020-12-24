Житель Орши отправлял командиру минского ОМОНа сообщения с угрозами

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного управления собственной безопасности МВД вышли на 19-летнего жителя Орши, который угрожал командиру минского ОМОНа. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Парень рассказал, что номер мобильного телефона офицера нашел в деструктивном Telegram-канале. Находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах, он начал отправлять милиционеру сообщения с угрозами расправы. Недавно молодой человек вернулся домой. Выяснилось, что на такой шаг он решился, будучи уверен в своей анонимности", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя Орши и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Сейчас фигурант проверяется на причастность к иным преступлениям.

Оперативники подразделений собственной безопасности МВД продолжают работу по установлению иных лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете.-0-