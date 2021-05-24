Житель Орши получил 3 месяца ареста за оскорбление в соцсети представителя власти

24 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Оршанского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Орши, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти. Такая информация размещена в Telegram-канале Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Установлено, что 42-летний оршанец 30 сентября 2020 года дома с помощью мобильного телефона со своей учетной записи на странице в социальной сети разместил к публикации в отношении начальника Дзержинского РОВД оскорбительный комментарий в связи с выполнением им служебных обязанностей.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Оршанского района и Орши постановил обвинительный приговор. На основании ст.369 УК мужчине назначено наказание в виде ареста на 3 месяца.-0-