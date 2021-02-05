Житель Орши приговорен к 1,5 года ограничения свободы за публичное оскорбление милиционера

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Оршанского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1985 года рождения, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"Установлено, что мужчина 16 сентября 2020 года около 21.29 в одной из публичных групп мессенджера Telegram публично разместил электронный текст, в котором содержалось выраженное в презрительной, просторечной, ругательной, жаргонной и бранной форме оскорбление в адрес сотрудника милиции ОВД Оршанского райисполкома. Такой комментарий унизил авторитет, честь и достоинство представителя власти. Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, попросил прощения у потерпевшего и возместил причиненный ему моральный вред в размере Br3 тыс.", - рассказали в прокуратуре.

Суд Оршанского района и Орши постановил в отношении жителя Орши обвинительный приговор. На основании ст.369 Уголовного кодекса ему назначено ограничение свободы на 1,5 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-