Житель Орши приговорен к лишению свободы за разжигание социальной вражды в интернете

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Орши. Ему инкриминировано размещение в интернете комментариев деструктивного содержания, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"Согласно материалам дела, мужчина 9 мая 2020 года в Полоцке с мобильного телефона с использованием учетной записи в социальной сети "ВКонтакте" оставил к публикации о враче, рассказавшем о коронавирусе, три комментария. В них обвиняемый призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, представляющих систему органов власти, правительство страны, а также группы граждан, связанных с деятельностью и функционированием государства. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Пояснил, что причиной размещения такого рода комментариев стало неоднократное прочтение деструктивной информации в интернете", - рассказали в прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств Витебский областной суд постановил в отношении жителя Орши обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.130 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-