4 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Орши разгромил магазин крупного сетевого оператора, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Загулявший до поздней ночи мужчина проходил мимо местного магазина, который к этому времени уже был закрыт. Нетрезвый горожанин разбил стеклянную входную дверь, забрался внутрь и начал крушить все, что попадалось на глаза: мебель, торговое оборудование, стеллажи с продуктами, прилавки. Как подсчитали представители магазина, причиненный ущерб оценивается примерно в Br6 тыс.

"Последствия могли бы быть еще более плачевными, если бы на место преступления не прибыли сотрудники милиции, которые и задержали подозреваемого. Мужчина 1985 года рождения ранее уже имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Объяснить причины своего поведения он не смог из-за того, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - отметил Виталий Сапроненко.

За хулиганство возбуждено уголовное дело.-0-