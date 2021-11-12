12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Орши стал жертвой интернет-мошенников и лишился Br27 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"С 25-летним жителем Орши связались через мессенджер якобы представители банка. Мужчину они напугали оформленным на него кредитом. После этого он под влиянием мошенников и под их контролем отправился в местные банки для того, чтобы "попытаться отбить хакерскую атаку" на свой счет, - рассказали в УВД. - Обойдя несколько финансовых учреждений, оршанец в каждом из них оформил кредиты и перевел деньги на указанные мошенниками реквизиты. Таким образом мужчина расстался с Br27 тыс., взятыми в банках под проценты. Только после этого он обратился за помощью к правоохранителям".

Возбуждено уголовное дело.

УВД Витебского облисполкома в очередной раз напоминает, что банковские работники никогда не звонят клиентам, чтобы узнать их персональные данные. В случае поступления подобных сообщений, необходимо сразу обратиться в милицию по телефону 102.-0-