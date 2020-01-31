31 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Орши украл из торгового павильона 150 бутылок пива, но выпить не успел - его задержали правоохранители, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вечером житель райцентра выпивал. Когда запасы ближе к ночи закончились, он отправился к ближайшему торговому павильону, где продавалось пиво. К этому времени магазин был закрыт, да и денег на пенный напиток у мужчины не было, но оршанец не растерялся. Он кирпичом стал сбивать замок складского помещения. Попав внутрь, мужчина стал выносить и складывать неподалеку упаковки с пивом. Как позже подсчитали правоохранители, всего он вынес 150 бутылок на сумму почти Br600.

Хозяин павильона получил сообщение о сработавшей сигнализации и отправился проверять свое имущество. Подъехав к торговому объекту, он застал на месте вора. Тот схватил две упаковки с пивом и поспешил скрыться в темноте.

Пострадавший обратился в милицию. Правоохранители вскоре задержали мужчину. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело.-0-