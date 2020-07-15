Житель Орши выманил у знакомых под развитие бизнеса более $64 тыс.

15 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Орши выманил у знакомых под развитие бизнеса крупную сумму денег, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

Мужчина 1978 года рождения фактически руководил рядом торговых объектов на территории Орши (юридически весь бизнес был оформлен на его супругу). В какой-то момент его деятельность стала убыточна. Тогда под реализацию новых перспективных проектов и осуществление суливших выгоду сделок он начал одалживать у знакомых деньги. Суммы варьировались от $1,1 тыс. до $36,4 тыс. С 2014 по 2018 год общая задолженность составила более $58 тыс., а за март-апрель 2019 года владелец крестьянско-фермерского хозяйства перевел злоумышленнику еще Br13,7 тыс. Все полученные деньги оршанец растратил, не собираясь возвращать.

За мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах, по ст. 209 УК он приговорен к пяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.-0-