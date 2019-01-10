Житель Орши взял взаймы у знакомых $54 тыс. и проиграл их в казино

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан 29-летний житель Орши. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Милиция выяснила, что мужчина в 2015-2016 годах периодически брал взаймы деньги у своих товарищей и не возвращал. "У брата своей супруги он брал деньги взаймы под предлогом развития бизнеса по перепродаже автомобилей из России в Беларуси. Под видом поездки в РФ для покупки очередного авто злоумышленник брал деньги, но доезжал только до Минска. В столице он проигрывал средства в казино, а сам фотографировал дорогие автомобили на улицах. Фото он показывал шурину и рассказывал, что именно эти машины он привез для последующей продажи", - проинформировала Наталья Оскирко.

Еще с двумя кредиторами фигурант познакомился на работе, когда трудился охранником в одном из минских торговых центров. Им он рассказывал, что вместе с братом жены занимается бизнесом по продаже польской мебели. У коллег по работе он брал деньги под предлогом развития этого бизнеса. "Как оказалось, брат жены оршанца действительно занимается продажей мебели, арендует помещение на одном из крупных рынков Минска. Но мужчина к данному делу никакого отношения не имел. Для подтверждения своего финансового благополучия и необходимости развития он демонстрировал друзьям фотографии мебели из магазина родственника и заверял, что как только продажи вырастут, немедленно отдаст долги", - рассказала Наталья Оскирко.

Все трое потерпевших узнали схемы обмана только тогда, когда им надоело ждать обещанного возврата денег. В конце 2018 года они обратились с заявлениями в милицию. Установлено, что общая сумма причиненного ущерба составила $54 тыс. Все деньги фигурант проиграл в казино.

Фрунзенским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.-0-