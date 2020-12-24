Житель Орши задержан за торговлю взрывными устройствами

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД выявили 52-летнего жителя Орши, который торговал взрывными устройствами. Мужчину задержали в ноябре с помощью ОМОНа во время очередной сделки. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

У жителя Орши правоохранители изъяли два армейских цилиндрических взрывпакета. По результатам экспертизы, предметы содержали разрывной заряд на основе дымного пороха и в дальнейшем могли использоваться для взрыва.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Известно, что ранее фигурант пытался продать еще четыре взрывпакета.

Сейчас оперативники и следователи устанавливают возможных соучастников подозреваемого, источник приобретения взрывных устройств, а также проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.-0-