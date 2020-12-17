Житель Ошмян подобрал попутчицу и стал жертвой "чистки кармы"

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Ошмян подобрал попутчицу и лишился денег. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина возвращался в райцентр из Минска. По дороге подобрал попутчицу. Женщина во время поездки рассказала о своих паранормальных способностях. Она сказала, что готова заговорить воду, выпив которую, можно избавиться от всех проблем. Но за услугу нужно заплатить.

"На одной из АЗС мужчина купил воду и после экспресс-обряда передал даме Br250. Она также попросила у мужчины номер телефона, а на утро позвонила и назначила встречу. По ее словам, карму до конца почистить не удалось", - рассказали в милиции.

К этому времени к делу уже подключились правоохранители, за помощью к которым обратился мужчина. 44-летнюю аферистку задержали. После беседы с милиционерами женщина вернула все деньги. Ее действиям дана правая оценка - возбуждено уголовное дело за мошенничество.-0-