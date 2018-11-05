Житель Ошмян после смертельного ДТП совершил еще одну аварию

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый житель Ошмян после смертельного ДТП скрылся с места аварии, а затем столкнулся с "Газелью". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

С места первой аварии.Фото СК

Первая авария произошла 3 ноября около 6.40 на ул.Красноармейской в Ошмянах. По данным следствия, нетрезвый 30-летний местный житель за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением. Машина выехала на тротуар и сбила 77-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Мужчина скрылся с места ДТП. "Около 7.20 на дороге Борисов - Вилейка - Ошмяны недалеко от д.Нарбуты водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью" под управлением 27-летнего жителя Сморгонского района. В результате водитель "Газели" и его 45-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии женщине потребовалась госпитализация", - рассказал Сергей Шершеневич.

Второе ДТП. Фото СК

Второе ДТП. Фото СК

Ошмянским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Установлению обстоятельств аварий способствовали осмотры мест дорожно-транспортных происшествий, которые провели следователи с участием экспертов и сотрудников милиции. Изъятые вещественные доказательства позволили установить взаимосвязь двух ДТП, - отметил Сергей Шершеневич. - Дальнейшим расследованием занимаются следователи УСК по Гродненской области. Ими допрашиваются пострадавшие и свидетели, назначены экспертизы. Проводится ряд иных следственных, процессуальных и проверочных действий".

Подозреваемый с санкции прокурора заключен под стражу. Собираются материалы, характеризующие его личность. По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка фактам обоих дорожно-транспортных происшествий.-0-