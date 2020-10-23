Житель Ошмянского района в чатах призывал жечь машины и прокуратуру - возбуждено уголовное дело

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Ошмянского района в чатах призывал жечь машины милиционеров и прокуратуру. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Милиция выявила 55-летнего жителя Ошмянского района, который с 14 октября в Telegram-чатах призывал уничтожать имущество сотрудников правоохранительных органов. В частности, он предлагал штурмовать здание КГБ, сжечь прокуратуру и транспорт милиционеров.

"Когда сельчанина вычислили и пришли к нему домой, он разорвал переданное ему для ознакомления постановление о производстве обыска. В доме мужчины оперативники нашли 9 банок пороха, 50 охотничьих и 20 мелкокалиберных патронов", - сообщили в МВД.

Задержанного водворили в ИВС. За уничтожение документов, незаконный оборот боеприпасов и подстрекательство к совершению особо злостного хулиганства возбуждены уголовные дела. Ранее мужчина к ответственности не привлекался.-0-