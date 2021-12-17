17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Осиповичей хранил в гараже почти 300 л спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники отделения БЭП Осиповичского РОВД в гараже 59-летнего неработающего местного жителя обнаружили партию спиртосодержащей жидкости - всего 295 л. Владелец гаража пояснил правоохранителям, что 45 пластиковых бутылок по 5 л, 3 канистры по 20 л и 1 канистру объемом 10 л с указанной жидкостью приобрел у незнакомого ему гражданина для личного потребления.

Жидкость изъята. Проводится проверка. Материалы для дачи правовой оценки будут переданы в инспекцию Министерства по налогам и сборам. Жителю Осиповичей грозит привлечение к административной ответственности по ч.3 ст.13.21 КоАП.

По сведениям УБЭП УВД, в Могилевской области с начала года из незаконного оборота изъято 3,3 тыс. л фальсифицированной алкогольной продукции на Br79 тыс., из которой 3 тыс. л - спиртосодержащая жидкость на Br75,4 тыс.-0-