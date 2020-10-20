20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Осиповичей надругался над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Осиповичского РОВД 17 октября поступило сообщение о том, что в ночь с 16 на 17 октября неизвестный сорвал со здания флаг и повредил его. Госсимвол был закреплен на древке рядом с входом в редакцию районной газеты", - сказали в УВД.

Подозреваемым оказался 24-летний безработный житель Осиповичей, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В несанкционированных акциях молодой человек не участвовал, но о своей протестной позиции заявлял открыто. Он рассказал правоохранителям, что в минувшую пятницу пил весь день, после чего на улице оторвал часть флага и выбросил в мусорный контейнер.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за надругательством над государственными символами.-0-