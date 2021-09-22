Житель Осиповичей получил 2 года "химии" за оскорбление милиционеров в интернете

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Осиповичей получил два года "химии" в исправительном учреждении за неоднократное оскорбление представителей власти в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Потерпевшими признаны семь сотрудников районной милиции, включая начальника РОВД. По информации управления по Могилевской области ГУСБ, минувшим летом молодой человек создал и администрировал деструктивный канал в Telegram. Там он регулярно публиковал посты с негативными отзывами о конкретных правоохранителях.

"На суде 22-летний обвиняемый признал вину и раскаялся, - рассказал замначальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Александр Слонимский. - Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, судим за незаконный оборот наркотиков и кражи".

В качестве компенсации морального вреда молодой человек должен выплатить милиционерам Br2,2 тыс. Деньги планируется направить в учебные заведения района.

В ведомстве также уточнили, что работа по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете, продолжается.-0-