Житель Осиповичей получил 2 года "химии" за оскорбление милиционеров в интернете

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 22 сентября 2021
Минск Ясно +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:22 Более 1,3 тыс. осенних ярмарок проведут в Гомельской области Регионы
11:15 Ясинский назвал состав белорусской футбольной "молодежки" на октябрьские матчи Спорт
11:14 ГАИ Минска поддержала акцию "День без автомобиля" Регионы
11:08 Ярошевич: белорусская продукция узнаваема и пользуется спросом на всех рынках Экономика
11:04 Житель Пружанского района дал банковскую карту знакомому и лишился более Br7 тыс. Происшествия
11:02 В Могилеве работник стройорганизации похитил инструменты более чем на Br900 и сдал в ломбард Происшествия
11:00 В Витебской области 23 сентября пройдет акция по профилактике ДТП с велосипедистами Регионы
10:55 Житель Осиповичей получил 2 года "химии" за оскорбление милиционеров в интернете Происшествия
10:54 За сутки в Беларуси найдены 6 заблудившихся в лесах, еще троих ищут Происшествия
10:51 Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021 Общество
10:50 ГПК: за сутки 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности Общество
10:47 Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане Спорт
10:44 Минское отделение БелТПП и ККСМТ провинции Гуандун подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
10:28 Антинаркотическое учение ОДКБ пройдет 24-28 сентября Общество
10:27 Белорусско-китайская кооперационная биржа пройдет 29 сентября в формате видеоконференции Экономика
10:20 Новый резидент "Великого камня" создаст центр обработки и хранения больших объемов данных Технологии
10:18 В Мельбурне пятый день подряд протестуют против санитарных ограничений В мире
10:17 В Любанском районе два мальчика госпитализированы из-за отравления угарным газом Происшествия
10:17 Главврач: обнаруженный на белорусско-польской границе избитый иностранец три дня был без еды и питья Общество
10:09 В Лиде начали включать отопление в жилых домах Регионы
10:03 Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционных норм в системе МЖКХ Общество
09:57 БелТПП и ЕЭК обсудили организацию совместных деловых мероприятий Экономика
09:47 В Бегомльском лесхозе Докшицкого района пройдет республиканский семинар охотоведов Регионы
09:39 ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на китайские графитированные электроды Экономика
09:38 ФОТОФАКТ: День без автомобиля в Минске начался с велопробега Регионы
09:36 "Минскэнерго" предупредило о возможном появлении запаха мазута в столице Регионы
09:23 Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43 В мире
09:21 Мошенники похитили с банковской карты минчанина более Br2,3 тыс. Происшествия
09:19 На белорусско-польской границе обнаружен избитый иностранец без сознания Происшествия
09:00 Республиканский медиафорум БРСМ начнет работу 23 сентября в Витебске Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
22 сентября 2021, 10:55

Житель Осиповичей получил 2 года "химии" за оскорбление милиционеров в интернете

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Осиповичей получил два года "химии" в исправительном учреждении за неоднократное оскорбление представителей власти в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Потерпевшими признаны семь сотрудников районной милиции, включая начальника РОВД. По информации управления по Могилевской области ГУСБ, минувшим летом молодой человек создал и администрировал деструктивный канал в Telegram. Там он регулярно публиковал посты с негативными отзывами о конкретных правоохранителях.

"На суде 22-летний обвиняемый признал вину и раскаялся, - рассказал замначальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Александр Слонимский. - Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, судим за незаконный оборот наркотиков и кражи".

В качестве компенсации морального вреда молодой человек должен выплатить милиционерам Br2,2 тыс. Деньги планируется направить в учебные заведения района.

В ведомстве также уточнили, что работа по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете, продолжается.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
милиция Осиповичи правонарушение
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Житель Пружанского района дал банковскую карту знакомому и лишился более Br7 тыс.
Фото из архива В Могилеве работник стройорганизации похитил инструменты более чем на Br900 и сдал в ломбард
Фото из архива За сутки в Беларуси найдены 6 заблудившихся в лесах, еще троих ищут
Фото из архива В Любанском районе два мальчика госпитализированы из-за отравления угарным газом
Фото из архива Мошенники похитили с банковской карты минчанина более Br2,3 тыс.
Фото из архива На белорусско-польской границе обнаружен избитый иностранец без сознания
Главное
Во время совещания Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Головченко: бюджет Беларуси 2022 года сохранит социальную направленность
Ярошевич: белорусская продукция узнаваема и пользуется спросом на всех рынках
Старт продаж готового дома "Найроби" в Minsk World! Инвестируйте в комфорт прямо сейчас! И получайте СКИДКУ!
Топ-новости
Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий
Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021
ФОТОФАКТ: День без автомобиля в Минске начался с велопробега
Главврач: обнаруженный на белорусско-польской границе избитый иностранец три дня был без еды и питья
ГПК: за сутки 2 из 10 пунктов пропуска со стороны ЕС выполнили договоренности
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью
Захарова назвала срежиссированной кампанию в западных СМИ в отношении учения "Запад-2021"
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Нур-Султане
Бульдозеры и лесная техника нового поколения: гендиректор "АМКОДОРа" рассказал о новинках холдинга
"Минскэнерго" предупредило о возможном появлении запаха мазута в столице
Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики
Гунько: санкции против промпредприятий пролоббированы крупными мировыми корпорациями
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1362
ФОТОФАКТ: Минчане несут цветы к посольству России в связи с трагедией в Перми
Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.