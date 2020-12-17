Житель Осиповичей получил 3 месяца ареста за надругательство над госфлагом

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Осиповичского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего неработающего и ранее судимого местного жителя. Ему инкриминировано надругательство над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Как было установлено, нетрезвый Л. ночью 16 октября возле здания в Осиповичах, в котором расположена редакция районной газеты "Асiповiцкi край", повредил металлический кронштейн, на котором был закреплен флагшток с Государственным флагом Республики Беларусь. После этого с использованием фрагмента стекла он разрезал полотнище флага", - отметили специалисты.

Причиненный противоправными действиями ущерб обвиняемый возместил еще на стадии предварительного расследования. На судебном заседании молодой человек признал вину полностью.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Осиповичского района постановил в отношении жителя Осиповичей обвинительный приговор. На основании ст.370 Уголовного кодекса суд назначил в качестве наказания три месяца ареста, а также применил принудительное лечение от хронического алкоголизма", - сообщили в службе информации.-0-