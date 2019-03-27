27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Осиповичского района хранил под полом марихуану, оперативники наркоконтроля обнаружили и изъяли почти 900 г наркотика, сообщили БЕЛТА в Осиповичском РОВД.

"Во время обыска оперативники наркоконтроля дома у 44-летнего мужчины обнаружили и изъяли более 870 г высушенной растительной массы, которая хранилась под полом. Экспертным исследованием, проведенным сотрудниками управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области в кратчайшие сроки, установлено, что изъятое марихуана. Оперативникам мужчина пояснил, что собрал, высушил и хранил марихуану исключительно для собственного потребления. Сотрудникам милиции и следователям предстоит проверить эту информацию", - рассказали в РОВД.

Осиповичский районный отдел Следственного комитета в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконное без цели сбыта изготовление, переработка, хранение, перевозка наркотических средств).

В текущем году это второе крупное изъятие наркотиков на территории Осиповичского района: в январе было обнаружено свыше 1 кг марихуаны. С начала года по материалам сотрудников отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Осиповичского РОВД возбуждено 10 уголовных дел за незаконное хранение наркотических средств, а также одно уголовное дело за сбыт наркотиков.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома