Житель Островецкого района пытался продать запчасти от служебного трактора

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Островецкого района пытался продать запчасти, выданные для ремонта служебного трактора. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель деревни Большие Якентаны Островецкого района решил обогатиться за счет предприятия, на котором работает. Молодой человек 1990 года рождения получил запчасти для ремонта служебного трактора МТЗ.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Осмотрев технику, он решил, что в ремонте трактор не нуждается, а запчасти могут принести прибыль. Разместил на одном из сайтов объявление о продаже дифференциала заднего моста, тормозных дисков, тормозного вала", - рассказали в милиции. Правда, вместо покупателей к продавцу пришли правоохранители.

Было установлено, что запчасти вынесли с территории предприятия. Ущерб превысил Br360. По статье "присвоение либо растрата" возбуждено уголовное дело.-0-