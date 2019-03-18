Житель Петриковского района хранил в доме матери более 200 патронов и порох

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Петриковского района незаконно хранил у своей матери более 200 патронов и порох, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В январе в лесу возле деревни Пилипоны были обнаружены останки трех оленей. Специалисты сразу же определили, что к этому причастны браконьеры. Для их установления начали проверять не только охотников, имеющих оружие, но и тех, у кого разрешение на хранение ранее имелось, но по каким-либо причинам было аннулировано. В поле зрения попал и 45-летний мужчина. В жилье у него правоохранители ничего подозрительного не нашли, а вот в доме его матери обнаружили боеприпасы (69 патронов калибра 7,62 мм и 150 - калибра 5,6 мм) и порох весом около 200 г. Мужчина признался, что обнаруженное принадлежит ему. По заключению экспертизы, порох пригоден для производства взрыва, патроны - для производства выстрелов.

Петриковский РОСК 13 марта возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы лет с конфискацией имущества или без конфискации.

В УВД также напомнили, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.-0-