Житель Петриковского района пострадал, пытаясь потушить пожар в гараже

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Петриковского района получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании гаража в деревне Колки поступило в службу спасения вечером 24 сентября. К прибытию спасателей шиферная кровля кирпичного гаража была полностью охвачена огнем.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожена кровля, повреждено имущество внутри строения и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Работники скорой помощи госпитализировали хозяина гаража 1962 года рождения. Он получил ожоги обеих кистей рук, левой голени и стопы 1-3 степени.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС