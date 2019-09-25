Житель Петриковского района пострадал, пытаясь потушить пожар в гараже

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Петриковского района получил ожоги, пытаясь потушить пожар в гараже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании гаража в деревне Колки поступило в службу спасения вечером 24 сентября. К прибытию спасателей шиферная кровля кирпичного гаража была полностью охвачена огнем.
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожена кровля, повреждено имущество внутри строения и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Работники скорой помощи госпитализировали хозяина гаража 1962 года рождения. Он получил ожоги обеих кистей рук, левой голени и стопы 1-3 степени.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС