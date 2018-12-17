Житель Петриковского района пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель одной из деревень Петриковского района пытался самостоятельно потушить пожар дома и получил ожоги, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Петриковского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре частного дома в деревне Средняя Рудня 16 декабря в 11.10. Когда спасатели подъезжали к месту вызова, деревянный жилой дом был полностью охвачен огнем. Хозяйка домовладения 1968 года рождения с мужем 1961 года рождения были на улице.

"По предварительной информации, на момент возникновения пожара супруги находились в сарае. Дом, оборудованный печным отоплением, в это время протапливался. В момент открытия входной двери домовладения произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением в районе газового вентиля баллона. Мужчина попытался самостоятельно потушить пожар и вынести баллон наружу, однако попытки не увенчались успехом, и супруги покинули горящий дом", - рассказала Мария Клезович.

С ожогами лица и рук мужчина был госпитализирован.

Огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество внутри жилого дома. Причина пожара устанавливается.-0-