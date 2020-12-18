Житель Пинска получил два года "химии" за клевету о милиционере

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, которому инкриминирована клевета в отношении сотрудника милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Мужчина 18 и 20 августа в одном из Telegram-каналов распространил в отношении сотрудника Пинского РОВД заведомо ложные и порочащие его сведения. Кроме того, он разместил фотографию сотрудника и написал, что тот виновен в актах геноцида.

Суд Пинского района и города Пинска признал мужчину виновным в клевете. В качестве наказания ему назначено два года ограничения свободы c направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-