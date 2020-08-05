Житель Пинска со знакомой промышляли квартирными кражами

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из Ивановского, Лунинецкого и Дрогичинского РОВД раскрыли серию квартирных краж, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Установлено, что хищения совершал неработающий, ранее судимый 31-летний житель Пинска. Мужчина привлекал к делу 29-летнюю знакомую. Пара действовала по одному сценарию: садились в первый попавшийся поезд на железнодорожном вокзале и выходили на случайно выбранной станции. Гуляя по городу, они вычисляли пустующие квартиры. Мужчина проникал в помещение, забирал ценные вещи. Обратно уезжали ближайшим поездом.

Так, в Лунинце "гастролеры" наугад звонили в квартиры многоэтажных домов. Когда в одной из них никто не ответил, мужчина подобрал ключи от двери. Непрошеный гость вынес из квартиры два ноутбука, планшет и семь золотых ювелирных изделий. По дороге на вокзал напарники решили избавиться от техники, выбросив ее в озеро. Золотые изделия сдали в скупку в Пинске и Бресте. Хозяйка жилища в это время гостила у матери. Вернувшись домой, увидела открытую дверь, разбросанные по квартире вещи и отсутствие компьютерной техники, после чего позвонила в районный отдел милиции.

Похожий случай произошел в Иваново. В милицию обратилась жительница райцентра, которая в отсутствие дочери присматривала за ее квартирой. Во время очередного визита женщина увидела разбросанные на полу вещи, открытые двери шкафов, а также обнаружила пропажу золотых изделий. Как установлено, возвращаясь домой, фигуранты выбросили ненужные вещи через окно поезда, а украшения сдали в ювелирный магазин Пинска.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов.-0-