Житель Пинского района избил подростка и угрожал младшекласснице

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Пинского района обвиняют в особо злостном хулиганстве в отношении детей. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 14 августа 59-летний мужчина беспричинно ударил ногой в грудь 13-летнего мальчика, а также металлическим прутом - по руке и ноге. Этим же прутом сельчанин замахнулся на восьмилетнюю девочку, которая гуляла в компании подростка.

На допросе мужчина пояснил, что был пьян. По его мнению, дети играли в неподходящем месте, поэтому он решил прогнать школьников.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство). Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-