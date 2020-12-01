Житель Пинского района нашел авиабомбу времен войны

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе обезвредили 50-килограммовую фугасную авиабомбу времен войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Житель деревни Жабчицы увидел на пустыре торчащий из земли кусок металла. Мужчина вытащил находку и решил сдать ее на металлолом. На подозрительный объект, похожий на боеприпас, обратили внимание соседи. Они позвонили в милицию.

На место выехали сотрудники РОВД, которые оперативно перекрыли территорию для безопасности граждан. Военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 идентифицировали предмет. Это была 50-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Предположительно, ее использовали для уничтожения аэродрома, который находился на территории Пинского района.

Фугасная авиабомба SD-50 оснащена особым типом взрывателей. В ней вес взрывчатого вещества составляет 16 кг, разлет осколков - 600 м. Любое неосторожное воздействие на боеприпас могло привести к детонации.

Специалисты вывезли боеприпас на полигон и успешно его обезвредили.-0-