Житель Пинского района получил 90% ожогов тела

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинского района скончался в больнице от сильных ожогов, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Пинский ГРОЧС 16 апреля около 18.40 поступил звонок из больницы. Медики сообщили о госпитализации жителя деревни Почапово 1967 года рождения. Мужчина получил термические ожоги I-III степени (90%). Спасти его жизнь не удалось, пострадавший скончался сегодня утром.

Мужчина временно жил в деревянном доме, который принадлежит женщине 1965 года рождения. Она и обнаружила квартиранта в бессознательном состоянии, лежавшего на полу в кухне. Предварительно установлено, что на мужчине загорелась одежда.

Причина пожара устанавливается.-0-