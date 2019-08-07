Житель Пинского района угнал автомобиль из мести экс-супруге

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пьяный мужчина из мести бывшей жене угнал автомобиль мнимого соперника, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В милицию обратился пинчанин 1973 года рождения, который заявил об угоне своего автомобиля "Опель Астра". Мужчина приехал в один из агрогородков, чтобы помочь местной жительнице с ремонтом. Машину припарковал во дворе дома. Вскоре работу прервал бывший муж хозяйки, пришедший навестить своих детей, однако женщина не впустила его и заперла дверь. В мужчине проснулась ревность, и он решил отомстить "любовникам", поэтому угнал автомобиль мнимого соперника.

УВД Брестского облисполкома

Правоохранители в ходе специального плана "Перехват" оперативно задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.-0-