Житель Пинского района украл у односельчанки и продал 11 мешков зерна

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе правоохранители в течение дня раскрыли кражу зерна у сельчанки, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Пинский РОВД обратилась жительница района c заявлением о краже 11 мешков зерна. Ущерб сельчанка оценила в Br220. Преступление было раскрыто по горячим следам и уже вечером того же дня сыщики задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый и неработающий односельчанин потерпевшей.

Выяснилось, что мужчина подобрал ключ к хозпостройке и под покровом ночи, сначала на велосипеде, а потом с помощью легкового автомобиля, вывозил по одному мешку зерна. Поскольку недостачу хозяйка обнаружила не сразу, предприимчивый земляк успел продать украденное по Br15 рублей за мешок.

Мужчина сознался в содеянном и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

В УВД напомнили о том, что покупка товара у незнакомцев с рук и без соответствующих документов чревата неприятностями: граждане рискуют приобрести ранее похищенное имущество, которое в последующем будет изъято.-0-