Житель Пинского района воровал на стройке в Минске материалы и продавал их

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержали мужчину, который совершил серию краж на одном из строительных объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 20-летний житель Пинского района. Молодой человек с декабря 2020 года по январь 2021-го размещал в интернете объявления о продаже строительных материалов. После поступления заказов мужчина в ночное время проникал на стройку, где ранее работал, совершал кражи строительных материалов и грузил их в микроавтобус", - говорится в сообщении.

Мужчина украл около 400 упаковок плит утеплителя. Правоохранителям удалось изъять все украденное имущество. Сумма ущерба составила около Br4 тыс. Со слов задержанного, вырученные средства он тратил на собственные нужды.

Материалы проверки по факту хищения имущества переданы в Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета, где действиям молодого человека дана правовая оценка. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.-0-