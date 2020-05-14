Житель Полоцка получил штраф в 500 базовых за попытку дать взятку милиционерам

14 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Полоцкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего полочанина за попытку дать взятку правоохранителям, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Витебской области.

В ноябре 2019 года мужчина выпил спиртного в придорожном кафе на трассе Полоцк-Витебск. Без прав он сел за руль недавно приобретенного автомобиля с российскими регистрационными знаки и поехал в сторону деревни Новые Горяны. При этом то выезжал на полосу встречного движения, то съезжал на обочину. Такие маневры привлекли внимание сотрудников УВД Витебского облисполкома, которые возвращались из командировки.

После того как машина остановилась на обочине, мужчину попросили выйти. Почувствовав резкий запах алкоголя, милиционеры предупредили, что вызовут ГАИ. Водитель в ответ пообещал им более 6 тыс. российских рублей, а если его еще сопроводят домой, и того больше. Все это было записано на видео. Позже выяснилось, что у жителя Полоцка в крови было 2,38 промилле.

На суде мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 базовых величин (1БВ - Br27) и 120 часов общественных работ. Специальной конфискации в доход государства подвергнуты деньги, которые мужчина пытался передать как взятку. Кроме того, полочанина привлекли к административной ответственности.

Приговор вступил в законную силу.-0-