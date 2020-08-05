Житель Полоцка пытался дать взятку сотруднику ГАИ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За попытку дачи взятки сотруднику ГАИ задержан житель Полоцка. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Жители деревни Дворище Россонского района 4 августа сообщили в милицию об авто, которым, возможно, управляет пьяный водитель. Машину сотрудники милиции обнаружили около 19.00 на дороге уже вблизи деревни Байдино.

"Водитель и двое пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения, что позже подтвердило медицинское освидетельствование. Содержание алкоголя в парах выдыхаемого воздуха составило более 2 промилле у каждого", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Один из пассажиров предложил сотруднику ГАИ деньги. Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, он настойчиво предлагал Br100.

"Сотрудники милиции задержали 38-летнего мужчину, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями будет дана правовая оценка", - отметила Ольга Чемоданова.-0-