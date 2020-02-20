Житель Полоцкого района хранил дома боеприпасы

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арсенал времен Великой Отечественной войны обнаружен у жителя Полоцкого района, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Участковые Полоцкого РОВД 18 февраля обнаружили в квартире 31-летнего жителя Полоцкого района склад боеприпасов и их составных частей времен войны.

"Изъяты два артиллерийских взрывателя, граната Ф-1, корпус артиллерийского снаряда 76 мм, части корпуса противотанковых мин, составляющие части магазина пистолетов-пулеметов МП-40 и ППШ, хвостовой стабилизатор минометной мины, составные части винтовок. Как оказалось позже, это не все артефакты времен войны. В частном доме одной из деревень Полоцкого района мужчина хранил минометную мину калибра 81 мм, артиллерийский снаряд калибра 37 мм, два артиллерийских взрывателя, 25 патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны и охотничье ружье", - рассказали в милиции.

Как пояснил сам мужчина, боеприпасы и составные части он нашел в лесу, работая вздымщиком живицы на одном из предприятий Полоцка. Для пополнения своего бюджета намеревался сдать арсенал в пункт приема металла.

Взрывоопасные предметы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5530 ВВ МВД. Возбуждено уголовное дело.-0-