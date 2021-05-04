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04 мая 2021, 13:11

Житель Полоцкого района получил 3 года колонии за поджог родительского дома

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Полоцкого района поддержала в суде гособвинение в отношении 35-летнего местного жителя, которому инкриминированы поджог родительского дома, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

После развода с женой мужчина с осени 2020 года проживал со своими родителями-пенсионерами в деревне Шпаковщина Полоцкого района. Обвиняемый нигде не работал, жил за счет отца и матери, злоупотреблял спиртным. На этой почве периодически возникали конфликты: сын требовал у родителей деньги на алкоголь.

Утром 15 января после очередного скандала сын взял у матери деньги и ушел в магазин. Вернулся уже пьяным, начал просить деньги на спиртное у отца. Предчувствуя новый скандал, мать ушла из дома к соседке, отец также оделся и вышел на улицу, сказав при этом, что вызовет милицию. На улице обвиняемый пытался остановить родителя: хватал его за одежду, тащил домой. После чего сходил в гараж, взял канистру с топливом и поджег дом.

На судебном заседании обвиняемый свое поведение объяснил тем, что хотел напугать отца. Думал, что тот вернется и даст денег. После произошедшего родители уехали жить к дочери в Могилевскую область: в силу состояния здоровья и нежелания видеть сына они дали показания через видеосвязь.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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Витебская область поджог Полоцк суд
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